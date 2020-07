Davos (awp) - Zoff am Zauberberg: Unter diesem Titel beschreibt die "SonntagsZeitung" in ihrer aktuellen Ausgabe eine Auseinandersetzung in Davos. Weil der Verdacht bestehe, die Davos Klosters Bergbahnen könnten ihre marktbeherrschende Stellung nutzen, um sich einen ungerechtfertigten Vorteil beim Kampf um Übernachtungsgäste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...