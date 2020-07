WALLDORF (Dow Jones)--SAP will den 2018 übernommenen US-Softwareanbieter Qualtrics an eine US-Börse zu bringen, aber Mehrheitsaktionär bleiben. Größter Einzelaktionär außerhalb des Konzerns will Qualtrics-Gründer und -Chef Ryan Smith werden. Eine finale Entscheidung, die Konditionen und der Zeitplan stünden aber noch aus, teilte der Walldorfer Softwarekonzern mit. Er hatte den Kauf des auf sogenanntes Erfahrungsmanagements spezialisierten Unternehmens für 8 Milliarden US-Dollar im November 2018 bekanntgegeben.

Seitdem war Qualtrics in den SAP-Konzern integriert worden, hatte aber nach SAP-Angaben schon bisher weit selbständiger operiert als andere Zukäufe. Der Gründer und das derzeitige Managementteam werden Qualtrics auch künftig leiten. An eine Ausgliederung oder einen anderen Verkauf werde nicht gedacht, betonte SAP in der Mitteilung. Es bleibe bei einer Vollkonsolidierung, weshalb es keine Änderung der finanziellen Konzernziele für 2020 und darüber hinaus gebe.

2019 hatte die Sparte 508 Millionen Euro umgesetzt und ein leicht positives Segmentergebnis von 8 Millionen Euro erreicht. SAP sprach von einem Cloud-Umsatzwachstum, das "alle Erwartungen übertroffen habe". Im ersten Quartal stiegen zwar die Erlöse um 82 Prozent zum Vorjahr, das Segmentergebnis war indes mit 12 Millionen Euro negativ.

Mit dem Börsengang will SAP Qualtrics durch größere Unabhängigkeit stärken, um bei SAP-Kunden, aber auch außerhalb zu wachsen. Die bisherige Sparte könne dann eine eigene Akquisitionsstrategie verfolgen und neue Partnerschaften aufbauen.

Zur Frage, wie eigenständig das US-Geschäft inklusive der für insgesamt rund 10 Milliarden Dollar zugekauften Unternehmen Qultrics und Callidus agieren kann, war es offenbar innerhalb des Vorstands und mit Aufsichtsratschef und SAP-Mitgründer Hasso Plattner zu Differenzen gekommen. In dessen Folge war die damalige Co-CEO Jennifer Morgan, die vor allem von den USA aus arbeitete, im April nach nur sechs Monaten an der Spitze gegangen und eine engere Anbindung an die Zentrale mit Christian Klein als alleinigem Vorstandschef eingeleitet worden.

