BERLIN (dpa-AFX) - Mit einer bundesweiten Werbekampagne will die Bahnbranche zusammen mit dem Bund Kunden zurückgewinnen. Unter dem Motto "BesserWeiter" soll auf Plakaten und in Broschüren zunächst den Mitarbeitern gedankt werden, die in der Krise den Verkehr trotz leerer Waggons weitgehend aufrecht erhalten haben. "Selbst in den Zeiten des härtesten Lockdowns haben sie jeden, der nicht im Homeoffice bleiben konnte, verlässlich zur Arbeit und wieder heimgebracht", teilte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) mit.



Schließlich sollen aber auch die Fahrgäste wieder davon überzeugt werden, dass diese Art des Reisens sicher ist - und vor allem zum Tragen von Masken angehalten werden. "Unsere Kampagne zeigt das neue Selbstverständnis, mit dem wir in Corona-Zeiten Rücksicht nehmen aufeinander", heißt es in einer Präsentation des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmem (VDV). Mitgewirkt haben neben zahlreichen Unternehmen der Branche auch der Bund, die Verkehrsministerkonferenz, der Deutsche Städtetag sowie der Städte- und Gemeindebund.



Dem VDV zufolge sind in der Corona-Krise lediglich 10 bis 20 Prozent der sonst üblichen Fahrgäste mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. "Jetzt sind wir wieder bei 50 bis 60 Prozent", sagte VDV-Hauptgeschäftsführer Oliver Wolff. Doch mit einer Erholung der Fahrgastzahlen auf das Vor-Krisen-Niveau rechnet er erst für das kommende Jahr. "Spätestens, wenn ein Impfstoff da ist, wird sich die Lage wieder normalisieren."/maa/DP/zb

