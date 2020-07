In einer Zeit, in der Europa darum ringt, sich von der Covid-19-Krise zu erholen, riefen Prof. Marcelo Rebelo de Sousa, der portugiesische Staatspräsident, Mariya Gabriel, EU-Kommissarin für Innovation, Forschung, Kultur, Bildung und Jugend, und Paolo Gentiloni, EU-Kommissar für Wirtschaft sowie weitere Redner letzte Woche dazu auf, in Bildung zu investieren und jungen Menschen die Qualifikationen zu vermitteln, die für den Wiederaufbau unserer Volkswirtschaften benötigt werden.

In seiner Rede anlässlich der Preisverleihung in dem vom Netzwerk Junior Achievement (JA) Europe ausgeschriebenen Wettbewerb "Company of the Year" (Unternehmen des Jahres) erklärte UN-Generalsekretär António Guterres: "Diese Krise ist für uns eine Chance, traditionelle Geschäftsmodelle neu zu gestalten und die geschäftliche Agenda neu auszurichten, indem wir die Fähigkeiten und Systeme aufbauen, die zur Unterstützung bahnbrechender Innovationen notwendig sind

JA-Jungunternehmer im Alter von 15-21 Jahren präsentierten ihre Geschäftsideen auf dem europäischen Finale des diesjährigen virtuellen Wettbewerbs "Company of the Year". Die Belastbarkeit und Innovationskraft dieser Jungunternehmer und der 355.000 jungen Menschen, die mehr als 30.000 Mini-Unternehmen in 40 europäischen Ländern gegründet haben, ist wirklich beeindruckend, betrachtet man den Kontext der Schulschließungen und strengen Lockdown-Maßnahmen im vergangenen Schuljahr.

Das Siegerunternehmen des diesjährigen JA Europe-Wettbewerbs, "Bubbles" aus Dänemark, unterstützt Kinder mit Lernschwierigkeiten mit einer Technologie zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Pädagogen und ADHS-Schülern.

Paolo Gentiloni, EU-Kommissar für Wirtschaft, erklärte: "Wir brauchen eure Energie, eure Fähigkeiten, euren Unternehmergeist und eure Kompetenzen. Wir können nur dann eine wirkliche Erholung erreichen, wenn alle Bürger und insbesondere die junge Generation einen starken Beitrag dazu leisten. Deshalb haben wir unser Konjunkturprogramm "The Next Generation EU" genannt." Mariya Gabriel, EU-Kommissarin für Bildung, unterstützte die Mission von JA mit den Worten: "Wir müssen sicherstellen, dass jeder junge Mensch bereits in der Schule unternehmerische Erfahrungen sammeln kann.

"Dieser Wettbewerb hat erneut gezeigt, dass das Company-Programm von JA ein Schlüsselinstrument ist, um die Jugend von heute mit dem breiten Spektrum an Qualifikationen und Erfahrungen auszustatten, die auf dem heutigen wettbewerbsorientierten Arbeitsmarkt benötigt werden, und dazu gehören auch Belastbarkeit und Innovation, um in Zeiten eines schwer gestörten Wirtschaftsgeschehens erfolgreich zu sein", sagte Adam Warby, Chairman von JA Europe. "Junior Achievement ruft zu einem breiten Engagement des Unternehmenssektors auf, um allen jungen Menschen in Europa solche Möglichkeiten zu bieten", ergänzte Salvatore Nigro, CEO von JA Europe

Lernen Sie alle Gewinner des diesjährigen Wettbewerbs kennen, darunter die europäischen Signature Awards von AT&T, Citi Foundation, Delta Air Lines, FedEx und ManpowerGroup sowie der Technologiepartner Avanade.

