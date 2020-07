Der Kurs der Gemeinschaftswährung zieht zum Wochenstart weiter an und baut damit die Gewinne der vergangenen Tage und Wochen aus.Frankfurt - Der Eurokurs zieht zum Wochenstart weiter an und baut damit die Gewinne der vergangenen Tage und Wochen aus. Im frühen Handel stieg der Euro erstmals seit September 2018 kurzzeitig über die Marke von 1,17 US-Dollar - in der Spitze kostete er bis zu 1,1725 Dollar. Zuletzt notierte die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1699 Dollar und lag damit aber noch immer deutlich über dem...

