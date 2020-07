Es hat schon Tradition, dass die meisten Akteure am Aktienmarkt Warnsignale anderer Assetklassen wie die der Edelmetalle und des Anleihemarkts ignorieren. Das ist alleine deshalb bemerkenswert, weil diese Warnsignale sich in der Börsengeschichte in der großen Mehrzahl der Fälle als richtig erwiesen haben.

