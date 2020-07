FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem leichten Plus zeigen sich am Montagmorgen die DAX-Futures. Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 31 auf 12.852,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.883,5 und das -tief bei 12.824 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.100 Kontrakte. Händler zeigen sich am Morgen zuversichtlich, dass der DAX-Future seine Konsolidierung bald beenden könnte. Denn die 12.800er-Marke sei positiv getestet worden und nun eine gute Unterstützung.

July 27, 2020 02:42 ET (06:42 GMT)

