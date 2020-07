Nach den Zahlen für das zweite Quartal haben mehrere Analysten ihre Kursziele nach oben geschraubt. Am weitesten aus dem Fenster lehnt sich Deutsche Bank-Analyst Tim Rokossa. Nach einem Gespräch mit dem Finanzvorstand des Autobauers Daimler hat Deutsche Bank-Analyst Tim Rokossa die Aktie des Automobil-Herstellers von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel wurde von 35 auf 50 Euro angehoben. Rokossa zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie beeindruckt von der Entwicklung der Barmittel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...