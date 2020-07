NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus vor den Halbjahreszahlen europäischer Luftfahrt- und Rüstungsunternehmen von 51 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seine Überarbeitungen seien fast durchweg negativ gewesen, und vor allem für den deutsch-französischen Flugzeugbauer habe er seine Schätzungen kräftig nach unten korrigiert, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Das dennoch nach oben revidierte Kursziel begründete Perry mit den in den vergangenen zwei Monaten insgesamt wieder deutlich gestiegenen Bewertungen./ck/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2020 / 23:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2020 / 01:46 / BST



NL0000235190

