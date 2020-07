Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Rufe nach Coronatest-Pflicht für heimkehrende Urlauber mehren sich

Die Rufe nach einem obligatorischen Coronavirus-Test für aus dem Urlaub nach Deutschland heimkehrende Reisende nehmen zu. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte im Internetprogramm Bild live, vor allem für Heimkehrer aus Corona-Risikogebieten müsse es einen verpflichtenden Test geben. Wenn dies derzeit rechtlich nicht gehe, "dann muss man das entsprechende Recht schaffen".

Gastgewerbe erwartet bis zu 40 Prozent weniger Umsatz

Trotz anziehendem Inlandstourismus rechnet die Hauptgeschäftsführerin des Dehoga Bundesverbandes, Ingrid Hartges, für das laufende Jahr mit großen Umsatzausfällen und einer Pleitewelle bei Deutschlands Hotels und Gaststätten. "Die gesamte Branche wird im Schnitt dieses Jahr rund 30 bis 40 Prozent weniger Umsatz erwirtschaften", sagte Hartges dem Portal t-online.de. "Ich befürchte, dass die Existenz von 70.000 Unternehmen im Hotel- und Gaststättengewerbe bedroht ist, also fast jeder dritte Betrieb in Deutschland."

Inzwischen mehr als 50 bestätigte Coronavirus-Neuinfektionen in St. Wolfgang

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionsfälle am bei deutschen Urlaubern beliebten Wolfgangsee in Österreich ist weiter gestiegen. Die Zahl der positiv getesteten Menschen nahm um weitere neun Fälle auf 53 zu, wie ein Behördensprecher des Bundeslands Oberösterreich nach Angaben der Nachrichtenagentur APA in der Nacht zum Montag mitteilte.

Weidmann nach Wirecard-Skandal für striktere Bilanzprüfungen

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hat sich in die Aufarbeitung des Wirecard-Skandals eingeschaltet und eine Reform der Wirtschaftsprüfung gefordert. "Wirecard ist ein Skandal, und dem müssen wir künftig wirksamer vorbauen", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es werde darum gehen, "Regeln und Verfahren vor allem bei Wirtschafts- und Bilanzprüfung mehr Biss zu geben".

EU-Kommissionsvize Dombrovskis kündigt Konsequenzen aus dem Fall Wirecard an

Der Vizepräsident der EU-Kommission Valdis Dombrovskis will Lehren aus dem Fall Wirecard ziehen und Investoren börsennotierter Unternehmen besser vor Betrug schützen. "Auf Kommissionsseite prüfen wir, welche Lehren aus dem Fall Wirecard für die EU-Finanzmarktgesetzgebung zu ziehen sind und ob wir Regeln verbessern müssen", sagte Dombrovskis dem Handelsblatt.

Maas sieht derzeit keine Chance für Rückkehr Russlands in G8

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) sieht vorerst keine Chance für Pläne von US-Präsident Donald Trump, Russland wieder in die G8 zu holen. "Der Grund für den Ausschluss Russlands waren die Annexion der Krim und die Intervention in der Ostukraine. Solange wir dort keine Lösung haben, sehe ich dafür keine Chance", sagte Maas der Rheinischen Post und dem General-Anzeiger.

Erneut Ausschreitungen bei Protesten gegen Polizeigewalt in den USA

In den USA ist es am Wochenende erneut zu gewaltsamen Auseinandersetzungen am Rande von Demonstrationen gegen Polizeigewalt und Rassismus gekommen. Dabei wurde in Texas nach Angaben der Polizei ein Demonstrant getötet. In Seattle setzten Sicherheitskräfte Blendgranaten und Pfefferspray ein, wie ein AFP-Reporter berichtete. Auch in anderen US-Städten wurden die Proteste neu entfacht, nachdem Präsident Donald Trump die Entsendung von Bundespolizisten zur Durchsetzung von "Recht und Ordnung" verkündet hatte.

USA verdoppeln Investitionen bei Moderna für Forschung an Corona-Impfstoff

Die US-Regierung will ihre Investitionen in die Entwicklung eines Impfstoffs gegen das neuartige Coronavirus durch die Firma Moderna verdoppeln. Geplant sind nun Investitionen in das Projekt in einer Gesamthöhe von fast einer Milliarde Dollar, wie aus Angaben des Biotech-Unternehmens hervorgeht. Zu der bislang zugesagten Investitionssumme der Regierung von 483 Millionen Dollar sollen demnach bis zu 472 Millionen Dollar hinzukommen.

China verzeichnet stärksten Anstieg von Corona-Infektionen seit April

China hat am Montag den höchsten Anstieg der Corona-Neuinfektionen seit April verzeichnet. Insgesamt infizierten sich binnen 24 Stunden 61 Menschen mit dem neuartigen Virus, wie die nationale Gesundheitsbehörde mitteilte.

Gewinne in Chinas Industrie legen im Juni kräftig zu

Die Gewinne in der chinesischen Industrie sind im Juni mit dem höchsten Tempo seit mehr als einem Jahr gestiegen. Sie legten um 11,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu nach einem Plus von 6,0 Prozent im Mai wie die Statistikbehörde mitteilte. Unter anderem sorgten niedrigere Rohstoffpreise für eine bessere Profitabilität. Allerdings steht für das gesamte erste Halbjahr 2020 immer noch ein Minus von 12,8 Prozent zu Buche.

US-Konsulat im chinesischen Chengdu geschlossen

Das US-Konsulat im südchinesischen Chengdu ist geschlossen worden. Wie das Außenministerium in Peking mitteilte, betraten Mitarbeiter der chinesischen Behörden am Montagvormittag das bisherige Konsulat durch den Vordereingang und übernahmen das Gebäude. Zuvor hatte der chinesische Staatssender CCTV bereits gezeigt, dass die US-Fahne an dem Gebäude heruntergeholt wurde.

Lateinamerika und Karibik am stärksten von Corona-Pandemie betroffene Region

Lateinamerika und die Karibik sind inzwischen die am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Weltregion. Das geht aus einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP hervor. Demnach wurden in dieser Region mittlerweile insgesamt 4,34 Millionen Infektionsfälle verzeichnet. Damit setzten sich Lateinamerika und die Karibik vor Nordamerika, wo 4,33 Millionen Ansteckungen registriert wurden.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2020 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.