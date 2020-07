NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP angesichts eines möglichen Börsenganges der Tochter Qualtrics auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Dieser werfe allerdings die Frage auf, wie stark diese in den SAP-Konzern integriert sei beziehungsweise werden soll, schrieb Analyst Julian Serafini in einer ersten Einschätzung am Montag. Qualtrics könne das Wachstumspotenzial nur dann voll ausschöpfen, wenn die Beteiligung auch mit anderen Software-Unternehmen kooperiere oder ihre Produkte in deren Produkte integriere. Die wiederum könnten jedoch mit SAP in einem Konkurrenzverhältnis stehen./bek/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2020 / 01:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2020 / 01:56 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007164600

SAP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de