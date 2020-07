Die Generika-Sparte de Novartis-Tochter werde dabei mit der österreichischen Bundesregierung zusammenarbeiten, wie Sandoz am Montag mitteilte.Mit den Investitionen wolle man die integrierte Antibiotika-Herstellung in Europa stärken. Dabei wolle man in innovative Herstellungstechnologien sowohl für pharmazeutische Wirkstoffe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...