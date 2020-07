München (ots) -Die erfolgreiche Fernsehfilmreihe von MDR und ARD Degeto "Der Ranger- Paradies Heimat" startet wieder durch. Mit "Junge Liebe" (AT) und"Sturm" (AT) entstehen unter strengsten Hygieneauflagen ab dem 21.Juli in der Sächsischen Schweiz zwei neue Filme, in deren Mittelpunktder Nationalpark-Ranger Jonas Waldek und seine Familie stehen. In denHauptrollen gibt es ein Wiedersehen mit Philipp Danne, LizaTzschirner, Eva-Maria Grein von Friedl, Heike Jonca und MatthiasBrenner. Ebenfalls wieder dabei sind Jörg Witte und SebastianKaufmane. Episodenhauptrollen übernehmen u.a. Jonathan Lade, BerndMichael Lade, Inka Friedrich und Julia Dietze. Die Regie führt ImogenKimmel nach Drehbüchern von Rainer Ruppert ("Junge Liebe" AT) sowieUschi Müller und Andreas Bradler ("Sturm" AT). Die Kamera führtGuntram Franke.Seit Emilia (Liza Tzschirner) für ein Forschungsprojekt an die UniGreifswald gegangen ist, führen sie und Jonas (Philipp Danne) eineFernbeziehung. Umso mehr freut er sich, dass Emilia nun endlich fürzwei Wochen zu ihm kommt. Allerdings konfrontiert sie ihn mit einerNachricht, die Jonas kurz den Boden unter den Füßen wegzieht. Dafürgeht es Mutter Monika (Heike Jonca) blendend, ihre Beziehung zu KarlNollau (Matthias Brenner) steht auf festen Beinen. Nur Rike(Eva-Maria Grein von Friedl) sehnt sich nach einer neuen Liebe undstartet zaghafte Flirtversuche. Als die jährliche Blutspende-Aktionansteht, macht Monika eine Entdeckung, die das Leben der Familieplötzlich auf den Kopf stellt und zu einer echten Herausforderung füralle Beteiligten wird. Für die Familie brechen turbulente Zeitenan..."Junge Liebe" (AT) - Film 5Auf der Suche nach Wilderern stößt Jonas im Wald auf den 17-jährigenJulian (Jonathan Lade), der sich mit seiner schwangeren Freundin Lena(Fine Sendel) in einer alten Blockhütte eingerichtet hat. Die beidenTeenager halten sich dort ohne das Wissen ihrer Eltern versteckt, dadiese gegen die Beziehung und das Baby sind, Lenas Mutter Carolin(Inka Friedrich) drängt sogar auf eine Adoption. Auf Jonas'dringliche Bitte hin, informieren Lena und Julian die Eltern überihren Aufenthaltsort, die daraufhin noch mehr Druck ausüben. AlsJulian von seinem Vater Ralf (Bernd Michael Lade) erfährt, dass erseine Jugendstrafe antreten muss, weil er Sozialstunden geschwänzthat, wird es für die jungen Leute zu viel und sie hauen ab. Unterwegssetzten bei Lena die Wehen ein ...."Sturm" (AT) - Film 6Heftiger Sturm und Gewitter ziehen über dem Nationalpark auf. Kurzvor dem Absprung wird ein Paraglider vom Blitz getroffen. Lukas(Dennis Hofmeister) und Tim (Luca Gugolz) haben das Ganze beobachtetund rufen Jonas zu Hilfe. Als der Mann im Krankenhaus wieder zu sichkommt, kann er sich an nichts mehr erinnern. Jonas findet heraus,dass es sich um Daniel Körner (Timo Jacobs), einen Spediteur ausPirna handelt, der erst kurz zuvor Ehefrau Nadine (Julia Dietze) undTochter Vicky (Matilda Lindbergh) verlassen hat. Aus gesundheitlichenGründen darf Daniel nicht sofort mit der ganzen Wahrheit konfrontiertwerden, deshalb quartiert ihn Jonas erstmal im Gästezimmer auf demWaldek-Hof ein. Zwischen Rike und Daniel knistert es offensichtlich,doch dann kehren bei dem attraktiven Unternehmer die erstenErinnerungen zurück, die das Geschehene in einem ganz neuen Lichterscheinen lassen...."Der Ranger - Paradies Heimat" ist eine Produktion der ndF: neuedeutsche Filmgesellschaft mbH im Auftrag der ARD Degeto und des MDRfür die ARD. Produzentin ist Gabriela Brenner, Producerin ist JanaGutsch. Die Redaktion liegt bei Melanie Brozeit (MDR) sowie StefanKruppa (ARD Degeto). Gedreht wird im Elbsandsteingebirge, SächsischeSchweiz bis voraussichtlich 16. September 2020. Die Filme werden aufdem Sendeplatz "Endlich Freitag im Ersten" ausgestrahlt.Hinweis: Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund der striktenHygieneauflagen während der Produktionszeit keine Foto- undInterviewtermine am Set stattfinden werden. Die Sicherheit derSchauspieler*innen und des gesamten Teams vor Ort haben höchstePriorität. Gerne versorgen wir Sie auf Anfrage mit entsprechendemFotomaterial und O-Tönen, bitte wenden Sie sich an untenstehendePressekontakte.Foto über www.ard-foto.de Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Bianca Hopp, Tel.: 0341/ 3 00 64 32,E-Mail: Bianca.Hopp@mdr.deagentur67, Karoline van Baars & Susanne BollmannTel.: 0221 - 56 90 69 60, E-Mail: info@agentur67.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4662487