Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt München (pta012/27.07.2020/09:59) - NorCom ist der Open Manufacturing Platform (OMP) beigetreten, die sich für die offene Cloud-Vernetzung in der Fertigungsindustrie einsetzt. Die im Jahr 2019 von der BMW Group und Microsoft ins Leben gerufene Initiative hat zum Ziel, Experten aus dem gesamten Fertigungssektor zu-sammenbringen und dadurch schnellere und kostengünstigere IT-Innovationen in dieser Industrie zu ermöglichen. Die OMP-Community unterstützt große Fertigungsunternehmen dabei, technische Lösungen für wichtige Kernthemen wie IoT-Konnektivität, semantische Datenmodelle und zentrale Services für ATS (Autonome Transportsysteme) umzusetzen. So werden unter anderem die Bestrebungen der Industrie unterstützt, IoT-Geräte und -Anlagen mit der Cloud zu verbinden. Im Bereich Semantische Datenmodelle arbeitet die Gruppe an Lösungen zur Verwaltung von Daten in einem einheitlichen Format und über mehrere Quellen mit sich ständig weiterentwickelnder Semantik. NorCom bringt seine Erfahrung und technologische Expertise aus den Bereichen AI/Big Data und Sensordatenanalyse in die Community ein. Mit DaSense bietet NorCom eine umfassende, cloud-native Plattform-Lösung für das Industrial IoT. DaSense beinhaltet eine Entwicklungsumgebung für AI/ Big Data Analysen, ein Entwicklungs-Kit für die Erstellung von Branchenlösungen als Apps sowie die Produktivsetzung der Apps in der Hybrid-Cloud. Die offene Architektur ermöglicht höchste Flexi-bilität und Anpassung. "NorCom vernetzt sich mit dem Beitritt zur OMP mit bedeutenden Unternehmen der Fertigungs-branche. Wir erhalten Zugang zu relevantem Industrie- und Prozess-Know-how das in die Weiterentwicklung unserer IIoT-Lösung auf Basis von DaSense einfließen kann - und können wiederum mit unserer Technologie dazu beitragen. IIoT in der Fertigungsbranche voranzutreiben", kommen-tiert Dr. Tobias Abthoff, Geschäftsführer bei NorCom. Weitere Mitglieder die Initiative sind derzeit unter anderem Anheuser-Busch InBev, Bosch, ZF Fried-richshafen AG, Capgemini und Siemens. Weitere Informationen: https://open-manufacturing.org/ (Ende) Aussender: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA Adresse: Gabelsbergerstraße 4, 80333 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Julia Keck, IR Tel.: +49 89 93948-0 E-Mail: aktie@norcom.de Website: www.norcom.de ISIN(s): DE000A12UP37 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate [ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1595836740742 ] © pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJuly 27, 2020 03:59 ET (07:59 GMT)





