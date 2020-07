Die UniDevice AG gibt bekannt, dass sie ihren profitablen Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2020 fortgesetzt hat. Der Broker für Kommunikations- und Unterhaltungselektronik hat danach auch die erste Dividendenzahlung in Höhe von 7 Cent je Aktie ausgeführt. Heute außerdem in den News: One Square Advisory informiert zur Schlussverteilung bei insolventer S.A.G. Solarstrom und freenet begibt neues Schuldscheindarlehen. ...

