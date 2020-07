Söll (ots) - Die weisen Damen mit Spitzhut haben alles auf den Kopf gestellt und das Hexenwasser mit ihren Besen ordentlich herausgeputzt. Die Gondelbahn wurde gro\u0308ßer gehext, der Hexentopf zum Rabennest umgebaut und sogar ein neues Zuhause wurde gefunden. Die nagelneue, singende, klingende und erza\u0308hlende 10er-Gondelbahn Hexenwasser nimmt am 1. August 2020 endlich ihren Betrieb auf. Tal- und Bergstation pra\u0308sentieren sich frisch herausgeputzt. In jeder der 72 Gondeln findet sich eine ganz eigene Hexenwelt - die "Hexophonie". Und auf Schritt und Tritt spu\u0308rt man: "Etwas, nein, vieles ... ja fast Alles ist ANDERS!"



Der Grund: Die Hexen sind mehr denn je die Gastgeber im Hexenwasser, kochen ihr Su\u0308ppchen und wir alle du\u0308rfen es auslo\u0308ffeln. Das Gebiet von So\u0308ll ist seit jeher das Zuhause der Juffinger- und der Saukogl-Hexe. Und wenn wir achtsam sind, bleiben die Hexen und teilen mit uns ihr großes Hexenwissen.



Was das zu bedeuten hat, darf jede/r Hexenwasser- Besucher/in fu\u0308r sich selbst herausfinden: STAUNEN, BEGREIFEN, VERSTEHEN!



www.hexenwasser.at (http://www.hexenwasser.at)



Original-Content von: Hexenwasser Berg- & Skilift Hochsöll

