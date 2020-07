BERLIN (Dow Jones)--Wegen der höheren Fördergelder haben die Deutschen trotz der Corona-Krise die klimafreundliche Sanierung von Häusern deutlich stärker vorangetrieben. In den ersten sechs Monaten wurde mehr als doppelt so viel in energieeffiziente Gebäude und weitere Energieeffizienzmaßnahmen investiert als im Vorjahreszeitraum, erklärte die KfW-Förderbank. Beim privaten Bauen betrage dieser Anstieg sogar mehr als 180 Prozent.

Zugesagt wurden im ersten Halbjahr 2020 Kredite und Zuschüsse von 14,5 Milliarden Euro, hieß es aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Damit konnten Investitionen in mehr als 215.000 Wohneinheiten sowie in gewerbliche und kommunale Gebäude finanziert werden. Das gesamte Investitionsvolumen betrug rund 38,5 Milliarden Euro. Insgesamt wurden im ersten Halbjahr mehr als 210.000 Förderanträge gestellt, 165 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Etwa die Hälfte der Anträge betrafen klimaschonende Heizungen, ein Viertel die neu eingeführte Austauschprämie für Ölheizungen. Mit den Programmen werde Mittelständlern und vielen Handwerksbetrieben vor Ort geholfen, betonte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). "Hier gehen Klimaschutz und Konjunktur Hand in Hand."

Das Klimakabinett der Bundesregierung hatte die besseren Förderprogramme im vergangenen September beschlossen. Die Branche selbst hält die Maßnahmen aber immer noch nicht für weitgehend genug. Insbesondere das Gebäudeenergiegesetz, dem der Bundesrat Anfang Juli zugestimmt hatte, widerspreche den Klimaschutzzielen der Bundesregierung, warnte der Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle. Das Gesetz erhielt keine strengeren energetischen Anforderungen an Neubauten und an den Bestand. Die aktuellen Vorgaben sollen erst im Jahr 2023 überprüft werden.

