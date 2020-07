NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9500 Pence belassen. Die mit dem japanischen Pharmakonzern Daiichi vereinbarte Partnerschaft für die Entwicklung und Vermarktung eines Krebsmedikaments mit dem Wirkstoff DS-1062 von Daiichi sei ausgesprochen positiv, schrieb Analyst James Gordon in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Mittel dürfte das Potenzial für ein Blockbuster-Medikament haben./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2020 / 08:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2020 / 08:55 / BST



GB0009895292

