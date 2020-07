Für TUI sind das verheerende Nachrichten: Weltweit sind über das Wochenende die Corona-Infektionszahlen weiter gestiegen: Vietnam fliegt sogar 80.000 Menschen aus der Touristen-Hochburg Danang aus, in Nord-Ost-China sind bereits Hunderte Flüge gestrichen worden, England wird zunehmend nervös, und in Deutschland sollen Corona-Tests nach dem Willen einiger Politiker am besten obligatorisch sein. Kurzum: Bei den Anlegern flammt gewaltige Pandemie-Angst auf. Die Aktie bekommt dies heute zu spüren.

