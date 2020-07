FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 27.07.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 350 (470) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 550 (555) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 60 (50) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 6900 (5800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG INITIATES SERCO GROUP WITH 'BUY' - TARGET 195 PENCE - BERENBERG RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 695 (665) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 538 (640) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES KINGFISHER TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 290 (255) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 500 (445) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 7700 (7500) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 2684 (2192) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 272 (285) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES GVC HOLDING PRICE TARGET TO 1200 (975) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 139 (120) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 6055 (5891) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CENTAMIN PRICE TARGET TO 240 (220) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1350 (1040) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES INDIVIOR PLC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 200 (70) PENCE - JEFFERIES RAISES NATIONAL GRID TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1060 (910) PENCE - JEFFERIES RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 1785 (1600) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 5300 (4830) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS HSBC PRICE TARGET TO 400 (510) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SAGE GROUP TO 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 600 PENCE - JPMORGAN RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 305 (285) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1000 (850) PENCE - 'HOLD' - RBC INITIATES OXFORD BIOMEDICA WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 1000 PENCE - RBC RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 325 (275) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 350 (510) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 97 (121) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES ASOS PRICE TARGET TO 3500 (2500) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 8300 (7250) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1070 (995) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de