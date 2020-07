Unterföhring (ots) - 27. Juli 2020. 15 Staffeln, 324 Episoden, 13.608 produzierte Stunden, 86 Regisseure, 49 Autoren, 23 nationale und internationale Preise, zwei Serien-Spin-Offs und in 16 Sprachen übersetzt - "Criminal Minds" gehört zu den erfolgreichsten Crime-Serien der Welt. Nach 15 Jahren heißt es nun jetzt Abschied nehmen von den FBI-Profilern. In den finalen fünf Folgen der 15. Staffel macht sich das Team der "Behavioral Analysis Unit" nochmal auf die Jagd nach gefährlichen Serienkillern. Dabei treffen sie auf einen altbekannten: Everett Lynch (Michael Mosley) alias "Das Chamäleon". Für Rossi (Joe Mantegna) eine emotionale Begegnung, denn Lynch hätte ihn fast umgebracht. Auch dieses Mal hat er es auf die Mitarbeiter der BAU abgesehen. Bringt er das gesamte Team zu Fall? SAT.1 zeigt die finalen fünf Folgen der 15. Staffel ab 30. Juli 2020, um 20:15 Uhr und das große Serien-Finale am 20. August ab 20:15 Uhr in einer Doppelfolge.Bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung gibt es die aktuelle Folge auf www.joyn.de. Folge verpasst? Die aktuelle Folge von "Criminal Minds" steht nach der TV-Ausstrahlung auf www.sat1.de 30 Tage lang in voller Länge zum kostenlosen Abruf bereit.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SECommunications & PR News, Sports, Factual & FictionStella LosackerTel. +49 (89) 9507-1168Stella.Losacker@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Alwine MärzTel. +49 89 9507-1141Alwine.Maerz@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4662679