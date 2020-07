Lohnt sich heute der Gang zum Briefkasten? Das sollen Kunden der Deutschen Post, die ein Mailkonto bei web.de oder GMX haben, schon beantworten können, bevor der Postbote die Sendungen in den Briefkasten wirft. Die Deutsche Post kann Privatkunden künftig vorab per E-Mail mitteilen, welche Sendungen im Briefverkehr sie im Laufe des Tages zustellen wird. Das Unternehmen hat in Kooperation mit 1&1, GMX und web.de einen Service angekündigt, bei dem in einer E-Mail als Attachment ein Foto des Briefumschlags gesendet wird. Der Dienst ist kostenfrei und soll allen 1&1-Kunden zur Verfügung stehen - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...