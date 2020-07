Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bayern spricht sich zur Eindämmung der Corona-Pandemie für verpflichtende Tests von Flug-, Bahn- und Autoreisenden aus. Solche Corona-Tests könnte die Ausbreitung des Coronavirus durch Urlaubsrückkehrer verringern, erklärte Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Auch will Bayern nach einem Corona-Ausbruch in einem landwirtschaftlichen Betrieb verpflichtende Tests für Saisonarbeiter und höhere Bußgelder bei Verstößen gegen Hygieneauflagen einführen.

An den grenznahen Autobahnen im Bereich Walserberg, Pocking und Kiefersfelden sowie an den Hauptbahnhöfen in München und Nürnberg soll es Stationen für freiwillige Corona-Tests von Urlaubsrückkehrern geben, erklärte Söder auf einer Pressekonferenz in München.

Wichtig sei, dass der Bund nun über das Infektionsschutzgesetz die Rechtsgrundlage für verpflichtende Corona-Tests an Flughäfen gebe. Diese Testpflicht sei "unbedingt" nötig und müsse "so schnell wie möglich" kommen. Er sehe in Berlin eine "sehr große Offenheit" zur Einführung von verpflichtenden Corona-Tests. Sollten diese rechtlich möglich sein, würden sie wohl eingeführt werden. Ansonsten müsse man juristisch nachschärfen, so der CSU-Politiker.

"Corona kommt schleichend zurück, aber mit aller Macht", so Söder. Sorge bereite ihm besonders die Sorglosigkeit über Abstands- und Hygieneregeln auf Familienfesten und im Urlaub.

"Noch ist die Schwelle nicht erreicht, wo es richtig gefährlich ist. Aber jetzt zu warnen und da ran zu gehen frühzeitig ist die einzige Möglichkeit die wir haben und die wir auch sehr auf dem Schirm haben", sagte Söder. Man könne Corona nicht verhindern, sondern lediglich die Ausbreitung eingrenzen. Auch appellierte er an Urlauber, von Reisen in Risikogebiete Abstand zu nehmen.

Zum Corona-Ausbruch auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in bayerischen Mamming sagte Söder, dass aktuell vieles für eine lokale Eingrenzbarkeit spreche. Bislang haben sich dort 174 Erntehelfer mit dem Coronavirus infiziert. Bußgelder gegen Verstöße gegen Hygieneauflagen sollen auf 25.000 von aktuell 5.000 Euro erhöht werden.

