Zürich (www.fondscheck.de) - Zugegeben, bei tausenden von Fonds fällt es auch dem erfahrensten Anleger nicht so leicht, ein Fondsportfolio zusammenzustellen, so Rocco Rafael, Manager des Swisscanto (LU) Equity Fund Global Innovation Leaders (ISIN LU0102842878/ WKN 930913).Auf der anderen Seite mache erst die Vielfalt das Investorenleben interessant. Insbesondere die Beimischung von Themenfonds gehöre zu den anspruchsvollen Aufgaben, um an möglichst langfristigen Trends zu partizipieren. "Unternehmen, die mit ihrer Entwicklungs- oder Forschungstätigkeit zukunftsträchtige Lösungen ermöglichen, sind ein Investmentthema, welches nie aus der Mode kommen wird. Denn Erfinder- und Innovationsgeist begleiten uns schon immer", habe Rocco Rafael gesagt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...