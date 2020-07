++ Europäische Märkte werden zu Beginn der neuen Woche flach gehandelt ++ DE30 versucht, über der Aufwärtstrendlinie zu bleiben ++ SAP (SAP.DE) plant, Tochterunternehmen in den USA an die Börse bringen ++ Die europäischen Aktien schwankten, da es keinen klaren Katalysator für größere Bewegungen gab. Die Spannungen zwischen den USA und China stehen weiterhin im Fokus, doch am Wochenende ...

