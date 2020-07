Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX sprang nach Veröffentlichung des Ifo-Index an. Womit ist in der nächsten Zeit zu rechnen? Marktexperte Robert Halver von der Baader Bank blickt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe auf die jüngsten Konjunkturdaten und Indikatoren. Welche Entwicklung er den Märkten in den nächsten Wochen und Monaten zutraut und was die aktuelle Situation von einem "Tanz auf dem Vulkan" hat, mehr dazu im vollständigen Interview.