Europas Airline-Branche schockt heute mit Hiobsbotschaften. Gleich drei Belastungen drücken die Aktienkurse der Fluggesellschaften zum Wochenstart massiv in die Tiefe. Besonders stark unter Druck stehen die Billigflieger Ryanair und EasyJet. Doch von Analystenseite her kommen überraschend optimistische Töne. Europas größter Billigflieger Ryanair hat heute Quartalszahlen vorgelegt, die alles in allem zwar besser als befürchtet ausgefallen sind. Die Aktie kann sich dem Abwärtsdruck der Airline-Branche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...