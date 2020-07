Der australische Goldproduzent Evolution Mining (WKN A1JNWA) will die Entwicklung einer Untertagemine auf dem Cowal-Projekt in New South Wales beschleunigen. Das Unternehmen hatte erst vor Kurzem eine erste Schätzung der Untertagereserven der Mine veröffentlicht - und nun Cash-Flows in Rekordhöhe gemeldet. Evolution erzielte im zweiten Quartal 2020 einen Goldausstoß von 218.104 Unzen, was einen Anstieg von 31,8% gegenüber ...

