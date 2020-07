Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der alte Rekordstand beim Gold ist Geschichte, das Edelmetalle markierte in den Nacht zum Montag ein neues Rekordhoch. Christoph Eibl, CEO von Tiberius Asset Management, wirft einen Blick auf die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten beim Gold. Doch auch Silber hat sich in der letzten Zeit außerordentlich entwickelt. Womit er bei beiden Edelmetallen in der nächsten Zeit rechnet, und wie sich die jüngste Rallye in seinem Fonds bemerkbar gemacht hat, erklärt er im Interview mit Moderatorin Viola Grebe.