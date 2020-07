Südpack baut seine Produktionskapazitäten am polnischen Standort Klobuck in der Nähe von Czestochowa weiter aus. Am 15. Juli 2020 erfolgte im Rahmen einer offiziellen Feier der Spatenstich für die umfangreiche Investitionsmaßnahme. Auf dem Areal des vorrangig auf Flexodruck spezialisierten und 2015 akquirierten Unternehmens Bahpol entsteht ein hochmoderner Komplex, dessen Inbetriebnahme für Ende 2021 geplant ist. Bereits mit der Übernahme der polnischen Bahpol stellte Südpack die Weichen für künftiges, nachhaltiges Wachstum im Geschäftsbereich Druck - und unterstrich damit auch seine internationalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...