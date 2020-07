The Naga Group AG gibt Umsatz- und Ergebnis-Erwartungen für 2020 bekanntDGAP-Ad-hoc: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Prognose The Naga Group AG gibt Umsatz- und Ergebnis-Erwartungen für 2020 bekannt27.07.2020 / 13:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MARThe Naga Group AG gibt Umsatz- und Ergebnis-Erwartungen für 2020 bekanntHamburg, 27.07.2020 - Die The NAGA GROUP (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), Anbieter des sozialen Netzwerks für Börsenhändler NAGA.com, gibt heute eine Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr 2020 bekannt.Nach einem starken ersten Halbjahr mit klaremn Wachstumstrend aller KPIs wie Neuanmeldungen, Einzahlungen, Transaktionen sowie Handelsvolumen erwartet der Vorstand ein signifikantes Wachstum sowohl des Gesamtumsatzes als auch des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA). Auf Basis der aktuellen Erwartungen rechnet der Vorstand im Laufe des Geschäftsjahres 2020 mit einem Umsatz zwischen EUR 22 Mio. und EUR 24 Mio. (Umsatz 2019: EUR 6,2 Mio.) Dementsprechend kalkuliert der Vorstand mit einem EBITDA zwischen EUR 5,5 Mio. und EUR 6 Mio. (EBITDA 2019: EUR EUR - 9,1 Mio.).Kontakt: The NAGA Group AG Andreas Luecke, Vorstand Hohe Bleichen 12 20354 Hamburg E: press@naga.com27.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: The NAGA Group AG Hohe Bleichen 12 20354 Hamburg Deutschland E-Mail: info@naga.com Internet: www.naga.com ISIN: DE000A161NR7 WKN: A161NR Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1102373Ende der Mitteilung DGAP News-Service1102373 27.07.2020 CET/CEST