NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Schaeffler vor den am 4. August erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Die durchschnittliche Analystenschätzung für das operative Jahresergebnis (Ebit) des Autozulieferers sei inzwischen um 20 Prozent gesunken und liege nur noch leicht über seiner Schätzung, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Erwartungen des Marktes an den freien Barmittelfluss 2020 von mehr als 350 Millionen Euro hält er ebenfalls für zu hoch. Mit Blick auf das zweite Quartal rechnet er damit, dass Schaeffler trotz des sehr schwierigen Umfelds kein Kapital verbrannt haben dürfte./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2020 / 10:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2020 / 10:58 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SHA0159

SCHAEFFLER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de