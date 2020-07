Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von Freitag ytd bei -29,17 Prozent, der DAX bei -3,1 Prozent und der Dow Jones bei -7,25 Prozent. Wie sich der Abstand zwischen ATX und DAX im 2. Halbjahr in Prozentpunkten verhält, sieht man HIER. Und: Auf http://www.boersegeschichte.at sieht man, dass die jüngsten drei Heftrücken 2227 ATX-Punkte für den April, 2232 für den Mai und 2246 für den Juni zeigen. Aktuell sind wir wieder in dieser Range, aber es geht ja noch bis Freitag.ATX ( Akt. Indikation: 2247,80 /2248,00, -0,42%) FACC 27 Mayr-Melnhof 25 Österreichische Post 21 Porr 16 EVN 16 AT&S 10 Palfinger 10 Bis Freitag geht auch das "Aktienturnier presented by Signature AG". Hier läuft aktuell das Semifinale, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...