Brooklyn, New York (ots/PRNewswire) - Die Extell Development Company hat heute angekündigt, dass Brooklyn Point, die ersten und einzigen käuflichen Wohneinheiten, die sich oberhalb des City Point befinden - einem Mekka von Einzelhandel, Restaurants und Unterhaltung mit 55.700 m2 Fläche - mit ersten Verkaufsabschlüssen begonnen hat und erste Bewohner einziehen. Mit einer fantastischen Aussicht und mehr als 3.700 m2 Innen- und Außeneinrichtungen, darunter dem höchsten Endlospool der Westhalbkugel, sorgt das höchste Gebäude von Brooklyn für ein neues Niveau des Wohnens in Downtown Brooklyn."Der Erfolg des Brooklyn Point ist Beleg des guten Rufes der Marke Extell wie auch der fantastischen Einrichtungen, atemberaubenden Aussicht und des überzeugenden Wertes des Gebäudes, das zudem mit einem Steuernachlass mit einer Laufzeit von 25 Jahren kommt", sagte Ari Alowan Goldstein, Senior Vice President für Development at Extell. "Zudem ist die Gegend in ihrer Wiedereröffnung begriffen und die energiegeladene Atmosphäre kehrt zu einem neuen Normalzustand zurück. Die Bewohner können die fantastische Umgebung von Downtown Brooklyn mit seinen zahlreichen Angeboten genießen."Neben dem Beginn der Verkaufsabschlüsse und der Rückkehr zu persönlichen Terminen und Touren werden die ersten Musterwohnungen des Gebäudes enthüllt. Designer war White Arrow, ein Büro für Innenarchitektur mit Sitz in Brooklyn. Die Firma entwickelte für jeden Bereich eine einzigartige Story und Farbpalette und bezog dabei Inspiration von Brooklyn Points Innenarchitektin Katherine Newman. Des Weiteren nahm White Arrow zahlreiche individuelle Stücke von Designern aus Brooklyn in auf, um die Nachbarschaft zu würdigen. Man bezog vollständig handgemalte Tapeten von Sarkos, Teppiche von Pieces und Cold Picnic sowie Möbel und Lampen von Sun at Six, Moving Mountains, Pletz, Bower und weiteren Quellen.Das Gebäude mit einer Höhe von 210 m und 68 Stockwerken befindet sich gegenüber des neuen Willoughby Square Park in Downtown Brooklyn. Es wurde von Kohn Pedersen Fox entworfen und bietet 483 Luxuswohneinheiten, die vom Studio-Apartment bis zu Apartments mit drei Schlafzimmern reichen.Ein weiteres Element der Anziehungskraft des Gebäudes ist eine unerreichte Kollektion von Lifestyle-Einrichtungen und Diensten, die mehr als 3.700 m2 umfassen. Neben dem höchstgelegenen Endlospool eines Wohngebäudes verfügt der Dachgarten über eine Sonnenterrasse und ein Außenkino und ist damit der ultimative, private Pool-Club. Das Angebot im Bereich Gesundheit und Wellness schließt einen Innenpool mit Salzwasser und 20 m Länge ein, eine Kletterwand (10,6 m), Studioräumlichkeiten und einen Squash-/Basketballplatz. Zur Abrundung der Wellness-Freuden der Bewohner verfügt das Spa des Brooklyn Point zudem über Infrarotsauna, Dampfbäder und Jacuzzi.Zu den Einrichtungen für gemütliches Beisammensein und Unterhaltung gehören die Park Lounge mit dreifacher Deckenhöhe und Bar, Salon, Kamin und Räumlichkeit für gemeinsames Arbeiten. Hinzu treten Vorführküche, Weinarchiv, Spiel-Lounge, Saal für Vorführungen und Aufführungen, privates Arbeitszimmer und Spielbereich für Kinder.Des Weiteren verfügt das Brooklyn Point über eine Outdoor-Oase, die von den preisgekrönten Gartenarchitekten von Mathews Nielsen Landscape Architects gestaltet wurde. Auf der Gartenterrasse im neunten Stockwerk finden sich sich zudem ein Bereich zum Dinieren im Freien mit Gasgrills, ein Putting-Grün, Feuergrube, Lounge-Bereiche, Terrassenbar und der Kinderspielplatz Forest Adventure.Downtown Brooklyn hat eine Erneuerung erfahren und ist jetzt eine Drehscheibe von Innovation, Wirtschaftswachstum und kultureller Entwicklung. Klassische Institutionen wie Brooklyn Historical Society, BAM, Barclay's Center, New York Transit Museum und Brooklyn Museum sind in diesem Viertel beheimatet. Die Bewohner sind nur eine U-Bahn-Station von Manhattan entfernt und haben die Auswahl aus zahlreichen Transportmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe, darunter 11 U-Bahn-Linien und Long Island Rail Road.Die Preise für die Wohneinheiten beginnen bei ca. 900.000 USD und Käufer im Brooklyn Point ziehen zudem Vorteile aus einem Steuernachlass mit einer Laufzeit von 25 Jahren. Um einen Termin für eine private Besichtigung zu vereinbaren, rufen Sie uns bitte unter 718-222-5770 an oder besuchen Sie uns unter www.brooklynpointnyc.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1219297/Extell_Development_Company_Cityscape.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1219298/Extell_Development_Company_Poolside.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/657676/Brooklyn_Point_Extell_Logo.jpgPressekontakt:M18 Public RelationsAnna LaPorte: 212.604.0318 / anna@m18pr.comBrooke Goldberg: 212.604.0318 / brooke@m18pr.comOriginal-Content von: Extell Development Company, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103623/4663088