Der Flughafen Wien begrüßt die neuen Einreisebestimmungen der österreichischen Bundesregierung und wird alles Notwendige dazu beitragen, dass Passagiere bereits am Airport rasch und unkompliziert einen PCR-Test machen können und erweitert dafür die Öffnungszeiten seines Testangebots. Um die notwendige Quarantäne so kurz wie möglich zu halten, wird das Testergebnis im Durchschnitt schon nach drei bis sechs Stunden vorliegen und elektronisch an die Betroffenen übermittelt werden. Mit den neuen Regelungen sind auch die Voraussetzungen für eine Aufhebung der Landeverbote definiert", so Flughafen-Vorstand Günther Ofner. PCR-Tests täglich von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr am Flughafen Wien möglichDamit ankommende Reisende rasch ...

