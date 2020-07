Straßenproteste und steigende Infektionszahlen: Knapp drei Monate vor den Präsidentschaftswahlen stecken die USA mitten in einer politischen, gesellschaftlichen und epidemiologischen Krise. Zu Jahresbeginn sah es noch so aus, als könnte sich Donald Trump dank guter Wirtschaftsdaten eine zweite Amtszeit sichern. Mittlerweile liegt sein Konkurrent Joe Biden in Umfragen klar vorne. Was würde ein Machtwechsel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...