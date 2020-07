Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) drängt auf niedrige Corona-Infektionszahlen bis zum Herbstbeginn. Nur so sei eine weitere Erholung der Wirtschaft und regulärer Schulbetrieb möglich. Als Richtgröße bei Neuinfektionen nannte er eine Zahl von "deutlich unter 500" neuen Fällen am Tag. Es sei wichtig, dass sich die Bevölkerung auch bei privaten Feiern und im Urlaub an Abstands- und Hygieneregeln halte.

Bislang sei Deutschland gut durch die Krise gekommen, erklärte der CDU-Politiker. Aber man lege jetzt den Grundstein für eine positive Entwicklung in den Herbst- und Wintermonaten. Denn nach allem, was man bisher über das Coronavirus wisse, falle es im Sommer leichter, die Zahlen niedrig zu halten als im Herbst und Winter.

"Wenn wir jetzt im Sommer aufgrund unseres Freizeit- und Reiseverhaltens zu einem höheren Grundlevel an Infektionen kommen oder gar zu einer Steigerung der Infektionszahlen, dann wird es uns im Herbst umso schwieriger fallen, die Situation im Griff zu behalten", warnte Braun.

"Deshalb ist es jetzt unsere Aufgabe, den Raum dafür zu schaffen, dass die wichtigen Ziele, die wir haben, nämlich, dass auch im Herbst und Winter die deutsche Wirtschaft sich weiter erholen kann, dass es verlässliche Schulangebote gibt, dass wir die sozialen Lagen in Deutschland weiter verbessern."

Deshalb richte er eine "dringliche Bitte" an die Bevölkerung, dass alle das bei ihrem Verhalten in den kommenden Wochen, bei den Freizeitaktivitäten und bei ihrer Rückkehr aus den Reisen entsprechend berücksichtigen.

Neuinfektionen von deutlich unter 500 pro Tag wären gute Ausgangsvoraussetzungen dafür, um die Pandemie "auch im Herbst zu beherrschen".

In der Debatte um verpflichtende Corona-Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten stellte Braun klar, dass solche aus seiner Sicht nicht nur auf Flughäfen beschränkt sein sollten. Aktuell gibt es noch keine verpflichtenden Tests. Reisende aus Risikogebieten müssen sich in Quarantäne begeben und können diese nur bei einem negativen Corona-Test vorzeitig beenden.

Das Bundesgesundheitsministerium prüft die rechtlichen Aspekte von verpflichtenden Corona-Tests. Die Gesundheitsminister von Bund und Länder würden dazu noch Gespräche führen, so Braun. Bei der Kostenfrage habe er Vertrauen, dass die Minister einen vertretbaren Vorschlag vorlegen würden. Bei den Ländern sieht Braun insgesamt eine große Bereitschaft für verpflichtende Tests. "Ich glaube, dass wir da relativ schnell zu einer Lösung kommen", so Braun.

Zuvor hatten sich auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) für verpflichtende Corona-Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten ausgesprochen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2020 09:46 ET (13:46 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.