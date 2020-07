Amundi Physical Metals plc (GLDA) Amundi Physical Metals plc: Communiqué de publication du rapport annuel et d'un supplément au Prospectus Juillet 2020 27-Jul-2020 / 16:18 CET/CEST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Amundi Physical Metals plc (« l'Emetteur ») AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC («l'ETC ») série de titres de créance de droit irlandais Communiqué de mise à disposition: - du rapport annuel et, -du premier supplément (le « Supplément ») au Prospectus de Base Paris, le 27 juillet 2020 L'Emetteur annonce avoir mis à la disposition du public: - le 1er juillet 2020, le rapport annuel pour la période allant du 4 décembre 2018 (date de constitution) au 31 mars 2020; - le 24 juillet 2020, le premier Supplément au Prospectus de Base de l'ETC approuvé par la Banque Centrale d'Irlande le 20 mai 2020. Le Supplément a été approuvé par la Banque Centrale d'Irlande le 24 juillet 2020. Le rapport annuel, le Prospectus de Base et le Supplément peuvent être consultés sur le site Internet d'Amundi ETF (www.amundietf.com [1]). Des exemplaires du rapport annuel, du Prospectus de Base et du Supplément sont disponibles sur demande au siège social de l'Emetteur, 2nd Floor Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Irlande. ISIN: FR0013416716 Category Code: ACS TIDM: GLDA LEI Code: 635400OKXTE2YQC92T76 Sequence No.: 78078 EQS News ID: 1102641 End of Announcement EQS News Service 1: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=496563bdaa03eed58a0c3bafb782d3dc&application_id=1102641&site_id=vwd&application_name=news

