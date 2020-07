ZÜRICH (Dow Jones)--Nach dem Abverkauf zum Wochenausklang haben sich die Kurse an der schweizerischen Börse am Montag etwas erholt. Doch die Belastungsfaktoren bestehen weiter. Die Spannungen zwischen den USA und China sind noch längst nicht ausgeräumt und die weltweite Zahl der Corona-Infektionen nimmt weiter zu, was die Sorgen vor einer "zweiten Welle" verstärkt.

Leicht stützend wirkte ein besser als erwarteter ifo-Geschäftsklimaindex aus Deutschland. Der Index ist im Juli zum dritten Mal in Folge auf nun 90,5 Punkte gestiegen und damit stärker als die Prognose von 89. Das spricht nach Einschätzung der Commerzbank für eine weitere Wirtschaftserholung in den kommenden Monaten. Zugleich warnten die Analysten, dass die Gangart eine langsamere sein werde. "Die coronabedingt höhere Verschuldung der Unternehmen dämpft deren Investitionen und die weiter angespannte Lage am Arbeitsmarkt drückt die Konsumlaune", hieß es.

Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 10.272 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 34,62 (zuvor: 40,33) Millionen Aktien.

Daneben stehen im Wochenverlauf eine Reihe wichtiger Termine auf der Agenda. Darunter ein neues US-Stimuluspaket, Quartalsberichte bedeutender Konzerne, wichtige Konjunkturdaten aus den USA und Europa sowie die Sitzung der US-Notenbank. Hier setzen Teilnehmer darauf, dass die Fed am Mittwoch ihre Haltung "lower for longer", also Niedrigzinsen für einen längeren Zeitraum, bekräftigen wird.

Die herrschende Vorsicht bei den Anlegern war erneut am Goldpreis abzulesen, der bei 1.946 Dollar je Feinunze ein neues Allzeithoch markierte. Die wachsenden Spannungen zwischen den USA und China, vor allem aber die Sorge vor einer zweiten Corona-Welle in Europa und Asien wurden von Teilnehmern als aktuelle Treiber genannt. Auch die Dollar-Schwäche half dem Goldpreis.

Unternehmensnachrichten waren dagegen dünn gesät. Erst am Donnerstag stehen mit den Ergebnissen von Nestle, der CS Group und Lafargeholcim wichtige Zahlen auf der Agenda. Am Freitag folgt dann Swiss Re.

So standen vor allem Analysten-Kommentare im Fokus. Für die ABB-Aktie ging es um 0,5 Prozent nach oben, obwohl die LBBW ihre Einstufung auf "Verkaufen" von "Halten" gesenkt hat. Die Analysten bescheinigen dem neuen CEO von ABB, Björn Rosengren, einen gelungenen Start. Während sich das Geschäft im zweiten Quartal als widerstandsfähiger als erwartet erwiesen habe, bleibe der Ausblick auf das dritte Quartal allerdings verhalten.

Sonova legten um 1,6 Prozent zu. Morgan Stanley hat nach den jüngsten Ergebnissen die Aktie auf "Equalweight" von "Underweight" hochgestuft. Der schweizerische Hörgerätehersteller dürfte in den kommenden Monaten von der Markteinführung innovativer hochwertiger Produkte profitieren. Ein starker Produktzyklus könnte in den kommenden zwei bis drei Jahren dafür sorgen, dass Sonova deutlich Marktanteile hinzugewinne.

