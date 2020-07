Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:22 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.302,84 -0,24% -11,81% Stoxx50 3.001,36 -0,28% -11,80% DAX 12.838,66 +0,00% -3,10% FTSE 6.104,88 -0,31% -18,81% CAC 4.939,62 -0,34% -17,37% DJIA 26.556,52 +0,33% -6,94% S&P-500 3.228,25 +0,39% -0,08% Nasdaq-Comp. 10.446,55 +0,80% +16,43% Nasdaq-100 10.580,29 +0,93% +21,15% Nikkei-225 22.715,85 -0,16% -3,98% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 176,84 +65

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,74 41,29 -1,3% -0,55 -29,5% Brent/ICE 42,51 43,34 -1,9% -0,83 -32,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.936,46 1.901,16 +1,9% +35,30 +27,6% Silber (Spot) 24,22 22,78 +6,3% +1,43 +35,7% Platin (Spot) 938,15 920,85 +1,9% +17,30 -2,8% Kupfer-Future 2,89 2,89 +0,3% +0,01 +2,7%

Gold hat sein altes Allzeithoch von 2011 bei 1.921 Dollar je Feinunze deutlich übersprungen und notiert aktuell bei 1.940 Dollar, ein Tagesplus von 2,1 Prozent. Das neue Allzeithoch wurde bei 1.946 Dollar markiert. Die wachsenden Spannungen zwischen den USA und China, vor allem aber die Sorge vor einer zweiten Corona-Welle in Europa und Asien werden im Handel als Treiber genannt. Auch die aktuelle Dollar-Schwäche helfe dem Goldpreis. Wie in der Vorwoche zieht das über längere Zeit zurückgebliebene Silber noch stärker an, gegenwärtig gewinnt die Feinunze 6,4 Prozent auf 24,25 Dollar.

Die Ölpreise geben nach angesichts der Sorgen wegen eines Angebotsüberschusses. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fällt um 1,6 Prozent auf 40,64 Dollar, für Brent geht es um 1,9 Prozent abwärts auf 42,50 Dollar.

FINANZMARKT USA

Fester - Mit Gewinnen nach zwei schwachen Tagen zeigen sich die Aktien an der Wall Street zu Wochenbeginn. Allerdings herrscht mit Blick auf die gesamte Woche mit vielen wichtigen Ereignissen Zurückhaltung. Im Fokus stehen ein neues Stimuluspaket, wichtige Quartalsberichte, Konjunkturdaten aus den USA und Europa sowie die Sitzung der US-Notenbank. Hier setzen Teilnehmer darauf, dass die Fed am Mittwoch ihre Haltung, Niedrigzinsen für einen längeren Zeitraum, bekräftigen wird. Zudem dürften die Republikaner am Montag ihren Vorschlag für neue Hilfszahlungen an Arbeitslose vorlegen, der dann mit den Demokraten ausgehandelt werden muss. Hier hofft der Markt auf eine Einigung, heißt es. Auf der Konjunkturseite lieferte der Auftragseingang für langlebige Güter derweil ein positives Signal, denn er fiel stärker aus als erwartet.

Vorbörslich hat Hasbro Zahlen ausgewiesen. Der Gesamtumsatz brach um 29 Prozent ein - wegen der geschlossenen Einzelhandelsgeschäfte, aber auch wegen Problemen in der Lieferkette. Für die Aktie geht es um 7,9 Prozent abwärts. Dagegen scheint die Supermarkt-Kette Albertsons zwar ein Profiteur der Coronavirus-Pandemie zu sein. Der flächenbereinigte Umsatz stieg im ersten Geschäftsquartal um 26,5 Prozent. Offenbar haben die Anleger aber noch mehr erwartet. Die Aktie verliert 5,6 Prozent.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Unverändert - Trotz guter Wirtschaftsdaten haben Europas Börsen am Montag auf der Stelle getreten. Es überwog die Sorge, dass angesichts einer möglichen zweiten Infektionswelle und damit neuen Lockdowns die Daten nur eine Momentaufnahme darstellten und sich bald wieder eintrüben werden. Die Sorge vor einer zweiten Infektionswelle drückte den Touristiksektor um 3,3 Prozent. Wegen der wieder steigenden Corona-Infektionszahlen in Spanien müssen Urlauber nach der Rückkehr in Großbritannien künftig erst einmal zwei Wochen in Quarantäne. Bei den Fluggesellschaften fielen Easyjet 8 Prozent, Lufthansa 5,1 Prozent. Ryanair hielten sich nach Zahlen mit minus 3,9 Prozent etwas besser. Airbus gaben 3,2 Prozent nach und MTU Aero 2,8 Prozent. Fraport büßten 4,1 Prozent ein. Die Titel des Reiseveranstalters Tui brachen sogar um 11,7 Prozent ein. Tui schließt nicht aus, einen weiteren Corona-Hilfsantrag zu stellen. Die Sorge vor einer zweiten Infektionswelle drückte auch auf den Retailsektor: Metro gaben 4,8 Prozent nach und Carrefour 3,2 Prozent. Online-Retailer profitierten von der Entwicklung: Zalando gewannen 1 Prozent oder Zooplus 1,6 Prozent. Daneben stand der Software-Sektor im Fokus. Hier hat SAP knapp drei Wochen nach vorläufigen und überraschend starken Zweitquartalszahlen ihren Optimismus für die weitere Entwicklung unterstrichen. Der DAX-Wert stieg um 2,7 Prozent an.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:45h Fr, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1753 +0,93% 1,1714 1,1587 +4,8% EUR/JPY 123,72 +0,19% 123,51 123,99 +1,5% EUR/CHF 1,0822 +0,85% 1,0744 1,0730 -0,3% EUR/GBP 0,9128 +0,28% 0,9127 0,9095 +7,9% USD/JPY 105,26 -0,74% 105,42 107,00 -3,2% GBP/USD 1,2876 +0,65% 1,2833 1,2740 -2,8% USD/CNH (Offshore) 7,0021 -0,19% 7,0027 7,0067 +0,5% Bitcoin BTC/USD 10.417,26 +5,41% 10.235,76 9.499,51 +44,5%

Am Devisenmarkt setzt sich die Schwäche des Dollar fort. Der Euro steigt auf 1,1796 Dollar. Ähnlich das Bild zur japanischen Währung, wo der Dollar auf 105,27 Yen fällt. Der Dollar-Index rutscht daher auf ein Zweijahrestief und verliert 0,9 Prozent. Zum einen ist der Dollar unter Druck, weil die Corona-Pandemie in den USA weniger effizient bekämpft wird als in den meisten anderen Ländern bzw Regionen. Die Euro-Rally hatte zudem Fahrt aufgenommen, als sich die EU-Länder auf ein üppiges Hilfspaket geeinigt hatten.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - An den Aktienmärkten ging es eher gemächlich zu. Tendenziell belastete hier der schwache Dollar. Nach zwei handelsfreien Tagen zum Ende der Vorwoche ging der Nikkei-Index in Japan mit einem kleinen Minus von 0,2 Prozent aus dem Tag. Als Bremser fungierte der weiter steigende Yen. In Schanghai und Hongkong pendelten die Indizes um die Vortagesstände. Nach den kräftigen Einbußen zum Ausklang der Vorwoche wegen der US-chinesischen Spannungen blieben hier Erholungen aus. Allenfalls leicht stützte, dass die Gewinne in der chinesischen Industrie im Juni mit dem höchsten Tempo seit mehr als einem Jahr gestiegen sind. Seoul schaffte ein Plus von 0,8 Prozent, in Taipeh ging es sogar um über 2 Prozent nach oben auf ein Allzeithoch, gestützt von der Kursrally beim Schwergewicht TSMC. Das alte Hoch stammte vom Februar 1990. Bei den Einzelwerten legten Softbank minimal zu. Berichten zufolge soll Nvidia an der Chipdesign-Sparte Arm Holdings von Softbank haben. In Taiwan ging es für Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) um knapp 10 Prozent nach oben auf ein Rekordhoch. Die Aktie des weltgrößten Auftragsfertigers von Chips profitierte von Signalen Intels, die eigene Chip-Produktion zu stoppen. In Australien waren angesichts des Gold-Rekordhochs Aktien von Goldschürfern gesucht. Newcrest verteuerten sich um 4,9 und Saracen Mineral um 5,2 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

BMW will bis 2030 CO2-Emission pro Fahrzeug um ein Drittel senken

Mit einem Bündel an Maßnahmen will der Autobauer BMW die klimaschädlichen CO2-Emissionen seiner Fahrzeuge bis 2030 um jeweils mindestens ein Drittel senken. Dabei wird der komplette Lebenszyklus eines Autos berücksichtigt, wie der Münchner Autobauer verkündete - von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Pkw-Nutzung.

Deutsche Bank beendet Engagements im Kohleabbau

Die Deutsche Bank setzt sich mit einer neuen Richtlinie zu fossilen Brennstoffen engere Grenzen für Geschäfte in den Sektoren Kohle, Öl und Gas. Wie die Deutsche Bank mitteilte, will sie ihr Engagement im Bereich des Kohleabbaus weltweit bis spätestens 2025 beenden. Dies umfasse sowohl Finanzierungen als auch Kapitalmarkt-Transaktionen.

SAP-CFO: Qualtrics-IPO-Volumen im Bereich 10-15 Prozent

Das Volumen des Börsengangs der SAP-Sparte Qualtrics könnte in der Region von 10 bis 15 Prozent des Kapitals liegen. Finanzvorstand Luka Mucic verwies auf IPOs von anderen Technologieunternehmen, deren Emission in dieser Größenordnung gelegen habe und als Benchmark dienen könne. "Wir werden nicht Meilen davon entfernt sein", sagte Mucic in der Analystenkonferenz des Softwareunternehmens, das in der Nacht einen Teil-Börsengang der vor knapp zwei Jahren übernommenen und auf Software zum Kundenmanagement spezialisierten US-Unternehmens angekündigt hatte.

Rheinmetall verbucht 300 Mio Euro Wertminderung auf Autogeschäft

Rheinmetall verbucht angesichts des Einbruchs der weltweiten Autoproduktion auf sein Zuliefergeschäft eine nicht zahlungswirksame Wertminderung von 300 Millionen Euro. Damit reagiert der Düsseldorfer Konzern auch auf die Einschätzung von Experten, wonach in der Autobranche das Vorkrisenniveau nicht vor 2024 wieder erreicht wird. Rheinmetall prüft für die Automotive-Sparte überdies strategische Optionen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Regierung hat Kenntnis von US-Gesprächen zu Nord-Stream-2-Sanktionen

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 27, 2020 12:23 ET (16:23 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.