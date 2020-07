FRANKFURT (Dow Jones)--Halter libanesischer Staatsschulden werden auf mindestens zwei Drittel ihrer Forderungen sitzen bleiben. Zu dieser Einschätzung kommt die Ratingagentur Moody's und senkt ihr Rating von Ca auf die niedrigste Stufe C, die für Zahlungsausfall steht. Das Mittelmeerland steckt in der schwersten Wirtschafts- und Schuldenkrise seiner Geschichte und bedient seit März Anleihen in ausländischen und inländischen Währungen nicht mehr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2020 12:58 ET (16:58 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.