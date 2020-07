Die Analysten von Goldman Sachs stellen fest, dass Europa die USA in Sachen Coronavirus-Management outperformt hat. Wichtige Zitate "Europa bleibt auf dem Weg, andere Regionen, insbesondere die USA, zu überholen". "Eine bessere Reaktion auf das Coronavirus in den verschiedenen europäischen Staaten als in den USA, sorgt für eine schnellere Erholung ...

