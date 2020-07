Osnabrück (ots) - Kekshersteller und Autohaus liefern Masken - Ministerium: Lieferengpässe weitgehend beseitigt



Osnabrück. Das Land Niedersachsen hat seit März 68 Aufträge zur Beschaffung von Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel für insgesamt weit mehr als 150 Millionen Euro vergeben. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ) unter Berufung auf das Gesundheitsministerium in Hannover. Ein Großteil der Lieferungen beispielsweise für Mundschutz-Masken oder Desinfektionsmittel sei bereits erfolgt, teilte ein Sprecher des Ministeriums mit. Das Gesamtvolumen für die Corona-Aufträge liegt bei 153.181.000 Euro. In einem Fall wurde wegen Betrugsverdachts Anzeige erstattet. Weitere Angaben machte das Ministerium dazu zunächst nicht.



Wie die NOZ weiter berichtet, sollen bei den Ausschreibungen auch Unternehmen wie ein Kekshersteller oder ein Autohaus als Lieferanten zum Zuge gekommen sein. Das Autohaus teilte auf Anfrage mit, durch die Beschaffung von Erste-Hilfe-Kästen für die eigenen Fahrzeuge verfüge man über gute Kontakte zu Herstellern von Medizinprodukten und habe diese genutzt. Laut Ministerium habe sich die Lage auf dem Markt für Medizinprodukte mittlerweile wieder beruhigt. Zu Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland war es zu Engpässen etwa bei Mundschutzmasken gekommen. Allein Schutzkittel seien derzeit noch schwer zu bekommen, hieß es aus Hannover.



Pressekontakt:



Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion



Telefon: +49(0)541/310 207



Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/4663450

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de