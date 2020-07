Die Europäische Kommission hat am 24. Juli Denis Redonnet in die Funktion des Stellvertretenden Generaldirektors in der Generaldirektion für Handel (DG Trade) berufen, was die neue Rolle des Chief Trade Enforcement Officer (CTEO) umfasst. Die Ernennung des CTEO ist ein wichtiger Schritt in der Stärkung der Umsetzung und Durchsetzung der Agenda der EU sowohl innerhalb der EU als...

Den vollständigen Artikel lesen ...