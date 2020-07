Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KONJUNKTUR - Die Wirtschaft schöpft wieder Zuversicht, wie das vom Münchener Ifo-Institut ermittelte Geschäftsklima zeigt: Es verbesserte sich zum dritten Mal in Folge, was Experten als konjunkturelle Trendwende werten. "Die wirtschaftliche Erholung in Deutschland ist beträchtlich", sagte der Chef der Wirtschaftsweisen, Lars Feld, dem Handelsblatt, warnt aber vor Euphorie: Nach dem extremen Absturz der Wirtschaftsleistung im April sei der Weg aus der Rezession lang. "Wie die Erholung weitergehen wird, hängt maßgeblich vom Infektionsgeschehen ab", betont Feld. Wenn die Neuinfektionen stark steigen sollten, könnten Lockdowns die Erholung bremsen. (Handelsblatt S. 6)

AUTOBAHN - Die Bundesländer drängen den Bund, endlich eine wegweisende Entscheidung zur Neuaufstellung der Autobahnverwaltung zu treffen. "Wenn der Bund jetzt nicht entschlossen handelt, werden im kommenden Jahr etliche Projekte im Fernstraßenbau auf Eis liegen", sagte der Amtschef des Verkehrsministeriums in Baden-Württemberg, Uwe Lahl, dem Handelsblatt. "Mit Entschlusskraft können wir es noch schaffen, ohne sie wird die Reform Ende des Jahres scheitern", warnte er. Anlass für den Warnruf ist die Zentralisierung der Autobahnverwaltung. Ab 1. Januar 2021 soll allein der Bund für den Bau und Betrieb der Autobahnen zuständig sein und nicht mehr die Länder in dessen Auftrag. Die Zeit dafür ist so knapp, dass es intern heißt, wichtig sei, dass am Tag eins der Autofahrer nichts merke - also zumindest der Straßendienst funktioniere. Obendrein belasten die Gesellschaft interne Skandale. (Handelsblatt S. 8)

GESUNDHEITSWESEN - Die Grünen fordern, den Schutzschirm für das Gesundheitswesen zu evaluieren. Denn Ärzte schicken ihre Mitarbeiter reihenweise in Kurzarbeit. (Handelsblatt S. 9)

WASSERSTOFF - Weil Europa auf Wasserstoff als Energieträger umschwenkt, stellt sich auch Russland neu auf. Dem Land bleibt keine andere Wahl: Als größter Öl- und Gasimporteur des Kontinents will es seine Position auf dem Energiemarkt behalten. Nun hat das Energieministerium einen Plan für die Entwicklung von russischem Wasserstoff vorgelegt. Bis 2024 soll eine völlig neue Branche entstehen. Bis Jahresende soll das Entwicklungskonzept ausgearbeitet sein und sollen Hilfsmaßnahmen für Pilotprojekte verabschiedet werden. Anfang 2021 will die Regierung dann Anreize für Exporteure und Verbraucher im Inland schaffen, damit diese auf Wasserstoff umsteigen. Auch die Vorreiter für die "grüne Revolution" sind schon ausgewählt: die beiden Staatskonzerne Gazprom und Rosatom. (Handelsblatt S. 13)

HILFSFONDS - Der von der Bundesregierung im Kampf gegen Corona ins Leben gerufene Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) stößt bei Unternehmen auf reges Interesse. "Ich gehe davon aus, dass es absehbar weitere Stabilisierungsmaßnahmen geben wird", kündigt Jutta Dönges nach dem Einstieg des Fonds bei der Lufthansa an. Sie ist als Geschäftsführerin der Finanzagentur des Bundes zuständig für die Verwaltung des insgesamt 600 Milliarden Euro schweren Vehikels. Die Zahl der Unternehmen, die "ihre Fühler ausgestreckt haben", liege im mittleren zweistelligen Bereich. (Börsen-Zeitung S. 3)

STEUERWETTBEWERB - Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) fordert die Koalition jetzt auf, die Belastung der Unternehmen zu senken. "Es ist wichtig, dass wir steuerlich wettbewerbsfähig sind", mahnte er. (FAZ S. 15)

WIRECARD-SKANDAL - Im Wirecard-Skandal wächst unmittelbar vor der Sondersitzung des Finanzausschusses des Bundestages der Druck auf Kanzlerin Angela Merkel. FDP und Grüne wollen Antworten direkt aus dem Kanzleramt und drohen mit einem Untersuchungsausschuss. "Wir können uns auch gut vorstellen, dass es notwendig wird, eine weitere Sondersitzung einzuberufen, bei der man gezielt das Kanzleramt einbezieht", sagte der Grünen-Finanzexperte Stefan Schmidt der Augsburger Allgemeinen. Ähnlich sieht das der FDP-Abgeordnete Florian Toncar, der seine Partei als Obmann im Ausschuss vertritt. "Die jüngst ans Licht gekommenen Verbindungen von Wirecard zu den Nachrichtendiensten und in die höchsten Ebenen des Kanzleramts müssen ebenfalls aufgeklärt werden", sagte er der Zeitung.

KANZLERKANDIDATUR - Wer soll Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten werden? Einer Umfrage zufolge genießt von den SPD-Spitzenpolitikern Bundesfinanzminister Olaf Scholz den größten Rückhalt bei den Wählern. In der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar im Auftrag der Funke Mediengruppe gaben 42 Prozent der Teilnehmer an, Scholz sei der geeignetste Bewerber der Partei im Rennen um das Kanzleramt. Scholz lag damit deutlich vor anderen SPD-Spitzenpolitikern im Bund. Allerdings gaben in der Umfrage weitere 40 Prozent an, der amtierende Vize-Kanzler sei ungeeignet für den Posten des Regierungschefs. 17 Prozent machten keine Angaben oder waren unentschlossen. (Funke Mediengruppe)

