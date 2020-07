Weniger als 100 Punkte Bewegung gab es zum Wochenstart im DAX an Bandbreite für Trader zu sehen. Ein Level, was fast schon an einen Sommerschlaf des Deutschen Aktienindex denken lässt. Auf was warten die Anleger momentan? Range-Tag am Deutschen Aktienmarkt Das leichte Plus zum Handelsstart wurde schnell aufgezehrt und das GAP zu Freitag geschlossen. Ab diesem Level, dem Unterstützungsbereich um 12.800 Punkte, konnte sich der DAX mit dem ifo-Index ...

