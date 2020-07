Noch im Jahr 2012 notierte Barrick Gold oberhalb von 31,00 US-Dollar, Anfang 2013 wurde jedoch der schon zuvor begonnene Abwärtstrend fortgesetzt und drückte den Preis auf 5,91 US-Dollar bis Mitte 2015 abwärts. Seither allerdings lässt sich wieder eine klare aufwärts gerichtete Trendrichtung erkennen, in der ersten Jahreshälfte 2020 notierte das Papier trotz Corona-Krise knapp unterhalb des Jahreshochs aus 2016 von 23,47 US-Dollar. Zum Sommer hin und mit anziehenden Goldpreisen konnte sich auch diese Aktie weiterentwickeln und stieg mithilfe des Rekordhochs beim Edelmetall Gold im heutigen Handel direkt an die Hürde aus 2012 um 31,00 US-Dollar an.

Langfristige Trendwende in Arbeit

In dem seit 2013 bestehenden Kursverlauf der Barrick Gold-Aktie könnte man durchaus eine inverse SKS-Formation mit einer dazugehörigen ...

