Nach einem neuen Rekordhoch von 1.980 Dollar orientiert sich der Goldpreis im frühen Dienstagshandel wieder in etwas tiefere Regionen.Der schwache Dollar, der in der Nähe seines Zweijahrestiefs notiert, hat das Interesse an Gold erheblich verstärkt, zumindest in westlichen Industrienationen. In China droht in diesem Jahr hingegen ein markanter Einbruch der Goldnachfrage. Im ersten Halbjahr sank diese auf 323,29 Tonnen und ermäßigte sich dadurch um über 38 Prozent gegenüber der vergleichbaren ...

