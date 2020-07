Die Aktie der Lufthansa hat sich zuletzt in schwacher Verfassung gezeigt und nähert sich weiter ihren Mehrjahrestiefs. Allerdings sieht es nicht nur aus charttechnischer Sicht schlecht aus für die Anteilscheine des deutschen Marktführers. Auch die jüngsten Meldungen geben nur wenig Anlass zur Zuversicht. So dürfte das für die Lufthansa so wichtige Nordamerika-Geschäft weiterhin unter der Unfähigkeit der US-Regierung leiden, die Corona-Pandemie auch nur halbwegs in den Griff zu bekommen. Zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...