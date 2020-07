WashTec AG: Geschäftsverlauf im zweiten Quartal geprägt durch die Aus-wirkungen der COVID-19-PandemieDGAP-News: WashTec AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis WashTec AG: Geschäftsverlauf im zweiten Quartal geprägt durch die Aus-wirkungen der COVID-19-Pandemie28.07.2020 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.* Umsatz mit Mio. EUR 88,1 (Vorjahr: Mio. EUR 106,7) im zweiten Quartal deutlich unter dem Niveau des Vorjahres; Umsatz zum Halbjahr damit bei Mio. EUR 175,4 (Vorjahr: Mio. EUR 199,1)* Kostenreduzierung gegenüber dem Vorjahr im ersten Halbjahr 2020 von 8,5%; weitere Maßnahmen im Rahmen des forcierten Performance Programms in der Umsetzung* EBIT mit Mio. EUR3,5 (Vorjahr: Mio. EUR 6,6) im zweiten Quartal; EBIT zum Halbjahr mit Mio. EUR 5,2 (Vorjahr: Mio. EUR 9,3) damit deutlich unter dem Vorjahr* Free Cashflow mit Mio. EUR 13,6 um Mio. EUR 29,3 gestiegen (Vorjahr: Mio. EUR -15,7)* Guidance für das Gesamtjahr 2020: Umsatzrückgang von 15%-20% und sinkendes EBIT mit einer EBIT-Rendite von 3%-5%Augsburg, 28. Juli 2020 - Die Umsätze der WashTec-Gruppe - dem führenden Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche weltweit - lagen im zweiten Quartal 2020 mit Mio.EUR 88,1 (Vorjahr: Mio. EUR 106,7) um 17,4 % unter dem Vorjahr. Der Umsatz per 30. Juni 2020 lag bei Mio. EUR 175,4 und damit Mio. EUR 23,7 bzw. 11,9 % unter dem Vorjahresniveau (Mio. EUR 199,1).Während das Service- und Chemiegeschäft nur leichte Rückgänge verzeichnete, waren die Absatzzahlen bei den Anlageverkäufen stark rückläufig. Die negative Umsatzentwicklung wurde durch die Ausbreitung der COVID-19-Pandemie verursacht. Insbesondere der europäische Markt war im zweiten Quartal mit einem Umsatzrückgang von 23,9 % auf Mio. EUR 68,2 (Vorjahr: Mio. EUR 89,6) negativ betroffen. Die Situation in Europa hat sich jedoch im Verlauf des zweiten Quartals deutlich verbessert. Der Rückgang im Auftragseingang lag im Juni nur noch in einem niedrigen einstelligen Bereich.Das EBIT der Gruppe im zweiten Quartal mit Mio. EUR 3,5 ging umsatzbedingt deutlich zurück (Vorjahr: Mio. EUR 6,6). Auch beim EBIT ist der Rückgang auf die Region Europa zurückzuführen. Die EBIT-Rendite im zweiten Quartal lag bei 4,0 % (Vorjahr: 6,2 %).Das EBIT zum Halbjahr betrug Mio. EUR 5,2 (Vorjahr Mio. EUR 9,3). Die EBIT-Rendite für das Halbjahr lag bei 3,0 % (Vorjahr: 4,7 %).Der Auftragsbestand (Maschinen und Anlagen) lag zum Ende des ersten Halbjahres deutlich unter dem Vorjahr. In Asien/Pazifik war der Auftragsbestand leicht höher als im Vorjahr.Der Free Cashflow (Netto-Cashflow - Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit) stieg auf Mio. EUR 13,6 (Vorjahr: Mio. EUR - 15,7). Insgesamt stieg der Finanzmittelfonds im Vergleich zum 31. Dezember 2019 um Mio. EUR 8,7 auf Mio. EUR - 26,0. Im Vorjahreszeitraum betrug die Veränderung des Finanzmittelfonds Mio. EUR -53,4. Darin ist eine Dividendenzahlung im Vorjahr in Höhe von Mio. EUR 32,8 enthalten. Im abgelaufenen Berichtszeitraum fand keine Dividendenzahlung statt.Die Gesellschaft hat am 27. Juli 2020 ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2020 erneut abgegeben und erwartet für die Gruppe einen Umsatzrückgang in einer Bandbreite von 15%-20% gegenüber dem Vorjahr. Auch das EBIT wird im Vergleich zum Vorjahr sinken. Die Gesellschaft strebt bei der prognostizierten Umsatzentwicklung eine EBIT-Rendite von 3%-5% an.Am heutigen Tage findet die Hauptversammlung der WashTec AG als virtuelle Hauptversammlung statt, an der der Vorstand über die aktuelle Geschäftslage berichten wird.'Die COVID-19 Pandemie beeinflusst unser Geschäft. Wir sehen aber auch das Jahr 2020 als Chance und beschleunigen die Umsetzung des bereits im Vorjahr begonnenen Performance Programms. So passen wir die Strukturen und Prozesse der Gesellschaft auf die neuen Herausforderungen und Entwicklungen des Marktgeschehens an. Mittelfristig bleibt das Ziel bestehen, durch die umgesetzten Maßnahmen wieder eine zweistellige EBIT-Rendite zu erreichen", so Dr. Ralf Koeppe, CEO/CTO der WashTec AG.Der H1-Bericht und weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: www.washtec.de.Über WashTec: Die WashTec-Gruppe mit Sitz in Augsburg, Deutschland, ist der weltweit führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche. Weltweit beschäftigt WashTec rund 1.800 Mitarbeiter und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in den Märkten Europa, Nordamerika sowie in Asien/Pazifik vertreten. Darüber hinaus ist WashTec mit selbstständigen Vertriebspartnern in rund 80 Ländern präsent.Wesentliche Konzern-Kennzahlen:Mio. EUR, IFRS H1 2020 H1 2019 Veränderung in % Umsatz 175,4 199,1 -11,9 EBIT 5,2 9,3 -44,1 EBIT-Rendite in % 3,0 4,7 - EBT 4,8 9,0 -46,7 Konzernergebnis 2,1 4,4 -52,3 Ergebnis je Aktie1) (in EUR) 0,16 0,33 -52,3 Netto Cashflow 15,0 -10,9 237,6 Free Cashflow 13,6 -15,7 186,6 ROCE in % 16,1 22,3 - Mio. EUR, IFRS 30.06.20 31.12.19 Veränderung abs. Bilanzsumme 260,9 274,9 -14,0 Eigenkapital 86,0 84,5 1,5 Eigenkapitalquote in %2) 33,0 30,7 - Net Operating Working Capital3) 86,5 96,2 -9,7 Mitarbeiter 1.795 1.874 -791) Grundlage: durchschnittlich 13.382.324 Aktien; verwässert = unverwässert 2) Eigenkapital/Bilanzsumme 3) Forderungen aus L&L+ Vorräte - Verbindlichkeiten aus L&L - erhaltene Anzahlungen auf BestellungenKontakt: WashTec AG Argonstraße 7 86153 AugsburgTel.: +49 (0)821 - 5584 - 0 Fax: +49 (0)821 - 5584 - 113528.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Sprache: Deutsch Unternehmen: WashTec AG Argonstraße 7 86153 Augsburg Deutschland Telefon: +49 (0)821 55 84-0 Fax: +49 (0)821 55 84-1135 E-Mail: washtec@washtec.de Internet: www.washtec.de ISIN: DE0007507501 WKN: 750750